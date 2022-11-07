ذا أثليتك: عرض نادي ليفربول للبيع

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

كشفت شبكة ذا أثليتك أن مجموعة فينواي المالكة لنادي ليفربول تعرض النادي الإنجليزي للبيع.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المجموعة دعت الأطراف المهتمة بشراء النادي لتقديم العروض المناسبة.

وتقوم شركة جولدمان ساكس وشركة مورجان ستانلي، أحد أشهر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية بعملية تقدير قيمة الصفقة المنتظرة.

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وأضاف التقرير أنه من غير الواضح هل تمت صفقة البيع بالفعل أم لا.

ونشرت ذا أثليتك بيانا من الشركة جاء على النحو التالي:

"كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في ملكية بعض أندية الدوري الإنجليزي وشائعات حول تغييرات في الملكية لأندية أخرى".

"تلقت المجموعة أسئلة متكررة حول رغبتنا في بيع النادي، كما كان هناك الكثير من الاهتمام من أطراف أخرى تسعى إلى أن تملك حصة في النادي".

"قلنا من قبل بأننا سننظر لذلك بموجب الشروط والأحكام عما إذا كان يصب في مصلحة النادي".

"مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب".

وتملك مجموعة فينواي الرياضية نادي ليفربول منذ أكتوبر 2010، بعدما اشترت ملكية النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وحصد ليفربول مع المجموعة العديد من الألقاب، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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