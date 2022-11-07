في مواجهة متكررة.. ليفربول يواجه ريال مدريد في دور 16 دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة ومحمد صلاح - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد لليفربول في مواجهة تتكرر للمرة الرابعة خلال خمس مواسم.

وكان الفريقان قد تواجها لأول مرة خلال المواسم الماضية في نهائي نسخة 2017/2018 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد.

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وتواجه ريال مدريد مرة أخرى مع ليفربول في ربع نهائي نخسة 2020/2021 ومرة أخرى عبر الفريق الإسباني.

وتواجه الفريقين للمرة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وحقق ريال مدريد الفوز بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وخلال المواجهات السابقة تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفا واحد في نسخة 2020/2021.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 بعد حصوله على المركز الأول في مجموعته بينما تأهل ليفربول بعد حصوله على المركز الثاني خلف نابولي.

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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