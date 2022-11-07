خامس الراحلين.. ساوثامبتون يقرر إقالة مدربه

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

رالف هازنهوتل - مدرب ساوثامبتون

أعلن نادي ساوثامبتون الإنجليزي إقالة مدربه النمساوي رالف هاسنهوتل عقب الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وكان من المتوقع أن يصدر القرار خلال توقف كأس العالم، لكن النادي أعلن ذلك صباح يوم الإثنين.

ويخوض الفريق المباراة الأخيرة أمام ليفربول يوم السبت القادم على ملعب أنفيلد.

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وكان ينوي ساوثامبتون اتخاذ القرار في جميع الأحوال خلال التوقف، ولكن الخسارة الأخيرة قربت الأمور من الحدوث.

ويحتل ساوثامبتون حاليا المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، بعد 3 انتصارات فقط في 14 مباراة.

وتولى هاسنهوتل قيادة ساوثامبتون في ديسمبر 2018 وحافظ على بقاء الفريق في الدرجة الأعلى إلى ذلك الوقت.

وأنهى المدرب مع الفريق في المركز الحادي عشر بموسمه الأول الكامل، ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز الخامس عشر.

هذه الفترة شهدت خسارتين مذلتين بنتيجة 9-0، الأولى أمام ليستر سيتي في 2019 والثانية في 2021 أمام مانشستر يونايتد.

وبدأت المخاوف بشأن إقالة هاسينهوتل تظهر الشهر الماضي عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-0، والتي كانت الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

بذلك يصبح هاسنهوتل خامس المدربين المقالين من مناصبهم في الدوري الإنجليزي، بعد سكوت باركر مدرب بورنموث وبرونو لاج مدرب ولفرهامبتون وستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

التغيير الآخر في صفوف المدربين كان انتقال جراهام بوتر من برايتون إلى تشيلسي، ليأتي روبرتو دي زيربي بدلا منه.

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