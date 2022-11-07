صلاح يتحدث عن أهمية لمسته الأولى قبل تسجيل الأهداف

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن أهمية لمسته الأولى قبل تسجيل الأهداف، وذلك بعد هدفيه في شباك توتنام.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنام بهدفين سجلهما مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من المهم أن تحاول دائما التحكم في الكرة في مساحة صغيرة قدر الإمكان لأنه يوجد الكثير من المدافعين داخل منطقة الجزاء".

وأضاف قائد منتخب مصر "كنت واثقا من أنني إذا سددت سريعا بعد لمسة واحدة كانت ستسكن الشباك".

وواصل "أعتقد أنه كان بإمكاني أن أفعل الشيء نفسه في الشوط الثاني".

وأكمل "سأحاول دائمًا استقبال الكرة بلمسة أولى جيدة لأنها تضعني في وضع أفضل للتسجيل. تمكنت من القيام بذلك أمام توتنام".

وعما إذا كانت هذه النتيجة يمكن أن تكون نقطة تحول، أوضح صلاح "أتمنى ذلك. لم نكن نريد الخسارة قبل ذلك ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل ما يحدث".

وأردف "لعبنا مباريات جيدة للغاية، مثل ضد مانشستر سيتي وضد نابولي. الآن، نأمل أن يمنحنا ذلك مزيدا من الثقة. سنحاول فقط الاستمرار والفوز بالمباريات".

وواصل النجم المصري تألقه ضد الأندية الكبرى في إنجلترا وتلك المرة كان توتنام هو الضحية.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ 11، كما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40.

الهدف هو العاشر لصلاح في مرمى توتنام خلال مسيرته مع جميع الفرق التي لعب بقميصها.

ولعب صلاح 16 مباراة سابقة أمام توتنام بواقع 11 مباراة مع ليفربول، ومباراتين مع كل من فيورنتينا وبازل، ومباراة واحدة مع تشيلسي.

وأصبح توتنام هو أكثر فريق يسجل صلاح في مرماه بالتساوي مع مانشستر يونايتد بعشرة أهداف في مرمى كل منهما.

ويعد مانشستر سيتي ووست هام هم ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح برصيد تسعة أهداف.

وسجل النجم المصري 8 أهداف من الـ 10 في مرمى هوجو لوريس بينما استقبل جازانيجا هدفين آخرين.

وكسر صلاح صيامه التهديفي أمام توتنام بعد 3 مباريات لم يسجل خلالهم.

ووصل صلاح إلى هدفه السادس في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

وسجل صلاح 44 هدفا وصنع 14 في مرمى الفرق الـ 6 الكبرى في الدوري الإنجليزي.

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