تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك توتنام

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك توتنام مرتين وقاد فريقه للفوز باللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 2-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، كان المدافع إبراهيما كوناتي، فوصل متوسط تقييمه لـ8 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 14 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 273 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 169 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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