استمرار سلسلة ونهاية أخرى.. يوفنتوس يحسم الدربي بالفوز على إنتر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

أدريون رابيو

تغلب يوفنتوس على ضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد في مباراة "دربي إيطاليا" التي جمعتهما على ملعب يوفنتوس أرينا ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي البيانكونيري أدريون رابيو في الدقيقة 52 ونيكولو فايولي في الدقيقة 84.

كان هذا هو الفوز الرابع على التوالي للبيانكونيري في الدوري الإيطالي، بعد الانتصار على تورينو (1-0) وإمبولي (4-0) وليتشي (1-0).

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فيما توقفت سلسلة فوز إنتر عند 4 انتصارات متتالية، ليتلقى هزيمته الأولى في آخر 5 مباريات.

المناوشات الأولى

البداية أتت بتسديدة هاكان تشالهان أوجلو من متابعة ولكن فويتشيك تشيزني تصدى لها في الدقيقة 11

وفي الدقيقة 19 كاد بريمر أن يستثمر عرضية من فيليب كوستيتش، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

عاود إنتر محاولاته الخطرة عن طريق إدين دجيكو في الدقيقة 26، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وتلاه دينزل دومفريس بتسديدة أمسك بها تشيزني بسهولة في الدقيقة 34.

وحاول نيكولو باريلا بتسديدة خطيرة في الدقيقة 42، ولكنها مرت فوق العارضة.

الهدف والفيديو

الهدف الأول أتى بواسطة أدريون رابيو في الدقيقة 52، وذلك بلمسة متقنة بعد تمريرة أرضية من فيليب كوستيتش بعرض الملعب.

أما الهدف الثاني فأتى في الدقيقة 63 بواسطة دانيلو، بعد ركنية أرسلها كوستيتش أيضا، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وفي الدقيقة 73 أجرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تبديله الأول بنزول فيديريكو كييزا بدلا من أركاديوش ميليك.

الرد أتى من سيموني إنزاجي مدرب إنتر بنزول روبن جوسينز وخواكين كوريا بدلا من فيديريكو ديماركو وهاكان تشالهان أوجلو.

الثاني الحقيقي

تحرك أليجري مجددا في الدقيقة 81 بإشراك أنخيل دي ماريا بدلا من فابيو ميريتي.

على الناحية الأخرى أجرى إنزاجي 3 تبديلات بنزول مارسيلو بروزوفيتش وماتيو دارميان وراؤول بيلانوفا بدلا من هنريك مخيتاريان وميلان شكرينيار ودينزل دومفريس.

وفي الدقيقة 84 أتى الهدف الثاني الصحيح بواسطة نيكولو فايولي، الذي حول تسديدة فيليب كوستيتش إلى الشباك ليغافل الحارس الكاميروني أندري أونانا.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 24 نقطة في المركز السابع.

ولا يزال نابولي يحلق في صدارة الدوري بـ 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان.

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي دربي إيطاليا
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