روبرتسون عن الفوز على توتنام: إنها أفضل كرة قدم لنا هذا الموسم

أبدى أندرو روبرتسون ظهير ليفربول سعادته بانتصار الفريق على توتنام هوتسبر بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "في الشوط الأول قدمنا أفضل كرة قدم لنا منذ بداية الموسم".

وأضاف "سيطرنا على المباراة حقا. روبرتو فيرمينو وتياجو وهارفي إليوت دفعونا للأمام وتوتنام لم يعلم كيف يتعامل معنا".

وأوضح "قد يبدأ توتنام ببطء ولكننا علمنا أنهم سيعودون في الشوط الثاني بفضل جودة اللاعبين ومدربهم".

وتابع روبرتسون "لم نفز خارج أرضنا هذا الموسم وهذا كان صعبا علينا، مما يجعل تلك النقاط الثلاث كبيرة للغاية".

وواصل الظهير الاسكتلندي "نعلم أن لدينا واجبا تجاه الزملاء ولا نريد أن نخذل بعضنا البعض. لقد سيطرنا على الدقائق الأخيرة وعدنا بفوزنا الأول خارج الديار".

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول، بينما أحرز هاري كين هدف توتنام الوحيد.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 19 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة وتراجع للمركز الرابع.