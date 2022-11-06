هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23

عزز إرلينج هالاند صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 22-23 بعد التسجيل من علامة الجزاء أمام فولام في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وعاد هاري كين للتسجيل مجددا رغم خسارة توتنام أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 18 هدفا

هاري كين - توتنام - 11 هدفا

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 9 أهداف

ميجيل ألميرون - نيوكاسل - 8 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 8 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 7 أهداف

ليوناردو تروسارد - برايتون - 7 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 6 أهداف

روبيرتو فيرمينو - ليفربول - 6 أهداف

فيل فودين - مانشستر سيتي - 6 أهداف

جيمس ماديسون - ليستر سيتي - 6 أهداف

كالوم ويلسون - نيوكاسل - 6 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 6 أهداف