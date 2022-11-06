هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 23:06
كتب : FilGoal
عزز إرلينج هالاند صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 22-23 بعد التسجيل من علامة الجزاء أمام فولام في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وعاد هاري كين للتسجيل مجددا رغم خسارة توتنام أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم
إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 18 هدفا
هاري كين - توتنام - 11 هدفا
ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 9 أهداف
ميجيل ألميرون - نيوكاسل - 8 أهداف
إيفان توني - برينتفورد - 8 أهداف
رودريجو - ليدز يونايتد - 7 أهداف
ليوناردو تروسارد - برايتون - 7 أهداف
محمد صلاح - ليفربول - 6 أهداف
روبيرتو فيرمينو - ليفربول - 6 أهداف
فيل فودين - مانشستر سيتي - 6 أهداف
جيمس ماديسون - ليستر سيتي - 6 أهداف
كالوم ويلسون - نيوكاسل - 6 أهداف
ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 6 أهداف