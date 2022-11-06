كونتي: على جماهيرنا أن تستمتع بالأداء على الرغم من الهزيمة

يرى أنطونيو كونتي مدرب توتنام أن فريقه قد قدما أداء جيد على الرغم من الهزيمة أمام ليفربول.

وحقق ليفربول الفوز على توتنام بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "من الصعب جدا شرح هزيمة الليلة لأنه في الشوط الأول لم يكن هناك لأشتكي اللاعبين بسبب رغبتهم في القتال والإرادة التي أظهروها".

وواصل "سجلنا في الشوط الثاني واعتقد أننا استحقينا الكثير من هذه المباراة لكن علينا أن نعرف إننا عندما نلعب مع أحد فرق القمة يجب أن يكون لدينا الدافع لكن لا يمكنني أن أشتكي من لاعبي فريقي وسأذهب للمنزل وأنا سعيد بالأداء والفرص التي صنعناها".

وتابع "بصراحة نحن نعاني من الكثير من الإصابات ومن الجيد أن نقدم هذا النوع من الأداء ولكن مباراة اليوم كانت مؤسفة ومع ذلك أكرر سعادتي بذلك الأداء رأيته ويجب أن تستمتع جماهيرنا على الرغم من الهزيمة بسبب الإرادة والرغبة التي أظهرناها".

وأضاف "كان لدينا المكانية لوضع الضغط على ليفربول وفعلنا ذلك وحاولنا الضغط ولكن من كرة طويلة استقبلنا الهدف الثاني، لقد قمنا بعمل جيد من خلال الخطة التي أعددناها ولكن الآن نتحدث عن هزيمة سيئة، لا أعرف هل من الإيجابي أن تلعب بشكل سيء وتفوز أم تلعب بشكل جيد وتخسر".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 19 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة وتراجع للمركز الرابع.