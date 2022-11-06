كلوب: صلاح لن يتوقف

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بلاعبه محمد صلاح، مشيرا إلى أن فريقه ظهر بشكل جيد للغاية أمام توتنام.

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما محمد صلاح ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "الفوز يعني الكثير اليوم. إنها مباراة ضخمة بالنسبة لنا. شوط أول جيد ثم ثان صعب. توتنهام يخاطر بكل شيء عندما يتأخر في الشوط الثاني".

وتابع "مر وقت طويل على فوزنا بمباراة خارج الأرض، لا يمكننا مجرد التفكير في أن كل شيء سيكون على ما يرام. نحن نعلم أننا يجب أن نقاتل".

وواصل "ساوثامبتون مباراتنا القادمة في الدوري وهذا أمر كبير بالنسبة لنا.علينا أن نستمر على نفس الأداء الجيد".

واستكمل "لا أعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة خارج الديار. نعم ، أنفيلد ميزة كبيرة بالنسبة لنا. لقد فزنا بالمباريات خارج أرضنا فقط في دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد لأننا استطعنا الفوز بمباراة خارج أرضنا في الدوري الممتاز".

واستطرد "لغتي الإنجليزية ليست جيدة بشكل كافي لأتحدث عن جودة صلاح، أنت تحتاج لشخص ينهي الموقف بهدف وهذا هو محمد صلاح".

وأردف "حتى مع البداية البطئية، شارك في معظم الفرص في أوروبا لكننا لم نستغلها أو لم يستغلها هو، يمكن أن يحدث هذا لمهاجم إنها مرحلة طبيعية تماما. ولكن كيف يعرف الجميع أنه في النهاية عندما تنظر إلى الوراء في مسيرته بعد أربع أو خمس أو ست سنوات".

وأكمل "سيتذكر الجميع أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق لأنه ستكون الأرقام مجنونة تماما.أنا مسرور حقا من أجله، الأداء المتميز وأظهر موقفا رائعا الليلة".

وأتم عن اقتراب صلاح من رقم دالجليش "كيني دالجليش وروبي فاولر ربما مروا بأوقات لم يسجلوا فيها. لن يتوقف مو فهو في أفضل ثمانية هدافين لليفربول ولن يتوقف. عندما تنظر إلى إحصائيات مو وأهدافه وتمريراته الحاسم، فهذا جنون. بالنسبة لنا هو دائما مهم وقد أثبت ذلك اليوم بهدفين".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 19 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة وتراجع للمركز الرابع.