كمونة يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز الرمادي في أسوان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:27

كتب : رضا السنباطي

سمير كمونة

كشف سمير كمونة المدير الفني لفريق مواليد 2001 بنادي زد لـ FilGoal.com عن رفضه لعرض أسوان بالانضمام إلى الجهاز الفني الجديد بقيادة أيمن الرمادي.

وقال كمونة في تصريحاته لـ FilGoal.com: "اعتذرت لنادي أسوان عن عدم العمل في الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي".

وأضاف "أتمنى لهم التوفيق، وأنا مستمر في قيادة فريق 2001 بنادي زد".

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وأوضح "أيمن الرمادي تواصل معي صباحا للعمل معه في جهاز أسوان، فكان ردي بأن يمهلني للرد عليه".

وتابع "كان ردي الاعتذار عن عدم الانضمام وأعتذر لمجلس الإدارة بقيادة الشافعي صالح ولأيمن الرمادي وتمنياتي لهم بالتوفيق".

وأعلن نادي أسوان عن التعاقد مع أيمن الرمادي لتدريب الفريق خلفًا لـ ربيع ياسين.

وتقدّم ياسين باستقالته من تدريب أسوان بعد الخسارة في أول 3 جولات بالدوري المصري.

وأوضح أسوان أن الرمادي سيصل يوم الأربعاء المقبل لبداية مهمته مع الفريق.

الرمادي مدرب مصري قضى أغلب مسيرته في الإمارات العربية المتحدة.

وسبق للرمادي تدريب أندية الشارقة واتحاد كلباء والظفرة وعجمان بالدوري الإماراتي.

ولعب الرمادي خلال مسيرته التدريبية في المقاولون العرب والفيوم ودمياط والقناة وأسوان، وأصيب بقطع في الرباط الصليبي أجبره على اعتزال كرة القدم.

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