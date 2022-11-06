صلاح بعد ثنائية توتنام: تمكنت من إحداث الفارق.. وقدمنا المطلوب للفوز

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

صلاح يسجل في شباك لوريس - ليفربول أمام توتنام

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول على أن فريقه قدم المطلوب للفوز على توتنام في قمة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفي ليفربول أمام توتنام ليقود فريقه للانتصار في ختام مباريات الجولة الـ15.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "أعتقد أننا كنا محظوظين في الشوط الأول، لعبنا بشكل جيد وتمكنا من تسجيل هدفين".

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وأضاف "في الشوط الثاني كان بإمكاننا التسجيل لكننا لم يحالفنا الحظ".

وواصل "لقد ظهرنا بشكل جيد وكانت رغبتنا كبيرة في الحصول على النقاط الثلاث".

واستطرد "إنه دائما خصم صعب. أنا أركز على إحداث فرق وتمكنت من القيام بذلك اليوم".

وأتم "تمكنا من الرد عدة مرات في الموسم، ولعبنا بعض المباريات الجيدة".

الهدف هو العاشر لصلاح في مرمى توتنام خلال مسيرته مع جميع الفرق التي لعب بقميصها.

ولعب صلاح 16 مباراة سابقة أمام توتنام بواقع 11 مباراة مع ليفربول، ومباراتين مع كل من فيورنتينا وبازل، ومباراة واحدة مع تشيلسي.

وأصبح توتنام هو أكثر فريق يسجل صلاح في مرماه بالتساوي مع مانشستر يونايتد بعشرة أهداف في مرمى كل منهما.

ويعد مانشستر سيتي ووست هام هما ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح برصيد تسعة أهداف.

وسجل النجم المصري 8 أهداف من الـ 10 في مرمى هوجو لوريس بينما استقبل جازانيجا هدفين آخرين.

وكسر صلاح صيامه التهديفي أمام توتنام بعد 3 مباريات لم يسجل خلالهم.

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