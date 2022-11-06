الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يقود ليفربول للانتصار خارج قواعده على توتنام

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك توتنام

حقق ليفربول انتصارا صعبا خارج قواعده بهدفين مقابل هدف واحد أمام توتنام في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد صلاح هدفي ليفربول، بينما أحرز هاريك ينهدف توتنام الوحيد.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 19 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد توتنام عند 26 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

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وبذلك يكون ليفربول حقق انتصاره الأول خارج قواعده في الدوري هذا الموسم.

التشكيل

استمر تواجد إبراهيما كوناتي في في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة نابولي في دوري الأبطال في مكان جو جوميز.

على الجانب الآخر، غاب سون هيونج مين بسبب الإصابة أمام مارسيليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد ديان كولوسيفسكي للتواجد على مقاعد البدلاء بعد إصابة طويلة.

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أحداث المباراة

بدأ ليفربول المباراة بقوة ليسدد داروين نونيز في الدقيقة الثالثة من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها هوجو لوريس بنجاح.

عاد بعدها داروين نونيز ليحاول مجددا بعد تمريرة طولية من أرنولد في الدقيقة السادسة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم.

الدقيقة 11 شهدت تسجيل صلاح للهدف الأول بعد تمريرة من داروين نونيز وتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار لوريس.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام توتنام في 17 مباراة ليكسر الملك المصري صيام ثلاث مباريات على التوالي أمامهم دون تسجيل.

رد توتنام لم يتأخر كثيرا لتصطدم تسديدة بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء في القائم مع الدقيقة 14.

وطالب لاعبو توتنام بركلة جزاء في الدقيقة 18 لصالح ريان سيسينيون بعد دفع من أرنولد ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق لعب أليسون تمريرة طويلة أخطأ داير في التعامل معها لتصل إلى صلاح الذي سدد من فوق لوريس مسجلا الهدف الثاني.

الخطأ هو السابع لإيريك داير الذي يؤدي إلى أهداف منذ انضمامه إلى توتنام في 2014، كان أربعة منها أمام ليفربول.

وأصبح توتنام هو أكثر فريق يسجل صلاح في مرماه بالتساوي مع مانشستر يونايتد بعشرة أهداف في مرمى كل منهما.

ويعد مانشستر سيتي ووست هام هم ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح برصيد تسعة أهداف.

وسجل النجم المصري 8 أهداف من الـ 10 في مرمى هوجو لوريس بينما استقبل جازانيجا هدفين آخرين.

توتنام حاول تقليص الفارق في الشوط الثاني عن طريق حلهم الأبرز الكرات الثابتة فلعب إيفان بيريسيتش كرة عرضية ارتقى لها داير برأسية ولكن أليسون منع الهدف.

دقيقة بعد ذلك، وسدد إيفان بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء في العارضة بعد عرضية من ريان سيسينيون.

نونيز عاد في الدقيقة 56 ليحاول مجددا بعد مراوغة وانطلاق ثم تسديدة من على حدود منطقة الجزاء أمسكها أليسون بسهولة.

تدخل بعدها أنطونيو كونتي بدخول ديان كولوسيفسكي ومات دوهيرتي مع الدقيقة 67 في مكان إيمرسون رويال وريان سيسينيون.

كولسيفسكي لم يحتج لأكثر من ثلاث دقائق ليمرر إلى هاري كين الذي سدد بقوة على يسار أليسون معلنا تقليص الفارق.

رد يورجن كلوب بدخول الثنائي كورتس جونز وجوردان هندرسون في مكان روبيرتو فيرمينو وهارفي إيليوت في الدقيقة 74.

توتنام كاد أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 78 بعد عرضية من إيفان بيريسيتش رأسية من لينجليه علت العارضة بقليل.

نونيز لم يكن محظوظا في الدقيقة 82 بعد أن تسلم تمريرة جوردان هندرسون وسدد بقوة ولكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

رد توتنام بعدها مباشرة بعرضية من إيريك داير ورأسية من بينتانكور تصدى لها أليسون بصعوبة.

ولم تسفر المباراة عن جديد لينتهي اللقاء بفوز هام لليفربول.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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