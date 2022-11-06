تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد غضبه من أداء فريقه عقب الخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون رد.

وجاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت: "خسرنا المباراة في بداية الشوط الأول وفي بداية الثاني أيضا وهذا ليس مقبولا".

وأضاف "لقد ظهروا أكثر نشاطا واستعدادا. نحتاج للمزيد من الحدة".

وأوضح "النتيجة واضحة للغاية ولا تكذب أبدا. اليوم لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

وتابع الهولندي "لم نملك التنظيم الصحيح. خلقنا بعض الفرص الجيدة أثناء تأخرنا 2-1، ولكن كان من المحبط أن نتلقى هدفا في بداية الشوط الثاني".

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، محققا فوزه الرابع هشا الموسم.

فيما تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.