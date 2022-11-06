انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(2) كونيا سبور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

طرابزون - تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد كونيا سبور في الجولة 13 من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في تشكيل فريقه طرابزون الأساسي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
بظهور حجازي.. اتحاد جدة يعلن عن قمصانه الجديدة نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام أرتيتا: ثقة اللاعبين أدهشتني.. والطريق لا يزال طويلا للمنافسة على اللقب

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 82: طرد أوتشي إيكبيزو لاعب كونيا سبور

ق 54: جوووول مامي ضيوف والتعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدفين لهدف

ق 45: جوووووول مامي ضيوف والأول لكونيا سبورت

ق 27: جووووووووووول تريزيجيه من ركلة جزاء

ق 15: جووووول الأول لطرابزون من ركلة جزاء سجلها أناستاسيوس باكاسيتاس

ق 13: تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء

انطلاق المباراة

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
خطأ كارثي يحسم دربي روما لمصلحة لاتسيو التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا انتهت الدوري الإيطالي - روما (0)-(1) لاتسيو.. الدربي للنسور تشكيل الدربي - زانيولو وأبراهام في هجوم روما.. وبيدرو أساسي مع لاتسيو نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام
أخر الأخبار
ألونسو يحرم برلين من الصدارة.. باير ليفركوزن ينتصر بخماسية 18 ثاتيه | الكرة الأوروبية
تريزيجيه يسجل ويحصل على ركلة جزاء في تعادل طرابزون مع كونيا سبور 7 دقيقة | المحترفون
خطأ كارثي يحسم دربي روما لمصلحة لاتسيو 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح بعد ثنائية توتنام: تمكنت من إحداث الفارق.. وقدمنا المطلوب للفوز 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 43 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يقود ليفربول للانتصار خارج قواعده على توتنام 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد