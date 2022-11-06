بظهور حجازي.. اتحاد جدة يعلن عن قمصانه الجديدة

أعلن اتحاد جدة السعودي عن قمصانه الجديدة للموسم الحالي 2022-2023 من شركة "نايكي" التي أعلن التعاقد معها مؤخرا.

وظهر المدافع المصري أحمد حجازي في إعلان القميص الأساسي، باللون الأصفر والخطوط السوداء كما جرت العادة.

أما القميص الاحتياطي، فأتى باللون الأبيض ولا يزينه سوى شعار الاتحاد وعلامة الشركة المنتجة للقمصان.

|| الطقم الإحتياطي للنمور هذا الموسم 🐅 pic.twitter.com/EODuMximpP — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 6, 2022

كما ظهر حجازي أيضا في إعلان القميص الثالث الرسمي.

|| الطقم الثالث للعميد هذا الموسم ✔️ pic.twitter.com/svafqbeaS4 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 6, 2022

وكان الاتحاد قد أعلن إلغاء العقد بينه وبين شركة "إيريا"، وهو القرار الذي أرجعه إلى عدم التزام الشركة ببنود العقد بخصوص توريد الملابس في الأوقات المحددة وبالكميات الكافية.

وشهدت مباراة الاتحاد والفتح في الجولة السادسة من الدوري حدثا غريبا، حيث خاض لاعبو الاتحاد المباراة بزي الموسم الماضي.

وكان عقد إيريا قد تم توقيعه في يوليو 2021 لمدة موسمين، ويتضمن تمويلها للمعسكر الصيفي، ولم تلتزم الشركة بدفع تكاليف معسكر النمسا قبل بداية الموسم.

على الجانب الآخر أصدرت الشركة بيانا تعلن من خلاله عن ملاحقة النادي السعودي قضائيا، كما عللت عدم تمويل المعسكر بكونه كان من المفترض إقامته في إيطاليا وأن يحمل اسم "معسكر إريا"، وهو ما لم يحدث.