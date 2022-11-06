نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام

سحق نيوكاسل يونايتد مضيفه ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بواسطة ميجيل ألميرون الذي واصل تألقه بالهدف الأول في الدقيقة 35.

بذلك يسجل ألميرون هدفه الثامن في الدوري، ويواصل التسجيل للجولة الرابعة على التوالي.

وبين شوطي اللقاء خرج كالوم ويلسون وحل كريس وود بدلا منه.

وفي الدقيقة 58 سجل وود ثاني الأهداف بمساعدة جاكوب مورفي.

فيما أضاف جو ويلوك الهدف الثالث بعد تمريرة من كيران تريبيير في الدقيقة 62.

وقلص ساوثامبتون الفارق بواسطة رومان بيرو بعد تمريرة من محمد ساليسو في الدقيقة 88.

ولكن في الدقيقة 91 أجهز برونو جيماريش على خصمه بتمريرة ألان سان ماكسيمان العائد من الإصابة.

الفوز رفع رصدي نيوكاسل إلى 27 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق نقطة عن توتنام الذي يلاقي ليفربول، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

على الجانب الأخر صعق كريستال بالاس مضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم الجزائري سعيد بنرحمة لصالح وست هام في الدقيقة 20 بعد تمريرة من البرازيلي لوكاس باكيتا.

وتعادل ويلفريد زاها في الدقيقة 41، بعد تمريرة حاسمة من إيبيريتشي إيزي.

وفي الدقيقة 94، سجل آرون كريسويل هدفا عكسيا في شباك فريقه ليمنح كريستال الانتصار.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل وست هام المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.