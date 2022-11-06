أرتيتا: ثقة اللاعبين أدهشتني.. والطريق لا يزال طويلا للمنافسة على اللقب

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على إعجابه الشديد بالثقة التي أظهرها لاعبي فريقه في مواجهة تشيلسي.

وحقق أرسنال الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا للصحفيين عقب المباراة: "لقد حققا فوزا كبيرا وخطونا خطوة رائعة، لقد واجهنا فريقا كبيرا يملك لاعبين عالميين في جميع المراكز وسيطرنا على المباراة وحققنا فوزا يعني الكثير وأتمنى أن تضيف المزيد من الإيمان للاعبين".

وتابع "أدهشتني الثقة التي لعبنا بها لأننا فريقا شابا ولكن أظهرنا الكثير من النضج والشجاعة في تلك الفترة التي نلعب بها هذا أمر سهل لقوله ولكن صعب تنفيذه لذلك اعتقد أن الأولاد كانوا رائعين اليوم".

وشدد "ثلاثي الهجوم كانوا رائعين اليوم في الضغط لديهم استعداد للقيام بذلك وجسديا أيضا هم قادرون والحفاظ عليه حتى النهاية لأنهم نضجوا وحاليا يطلب منهم الأشياء ويفعلونها لأنهم يشعرون بمدى أهميته وفائدته لأنفسهم والبداية كانت دائما من عند جابريال جيسوس".

وكشف "اليوم كنا تحت ضغط كبير لأن الأنظار تتجه نحونا، حضرنا للمباراة من أجل تحقيق الفوز ولكن مع العلم إن ذلك ليس سهلا ولكن الأولاد تمكنوا من فعلها وأنا سعيد جدا".

وتحدث أرتيتا عن الفارق بين مباراة تشيلسي والخسارة ضد مانشستر يونايتد قائلا: "في تلك المباراة افتقرنا للانضباط في لحظات معينة ولكننا عوقبنا على ذلك وتعلمنا الدرس جيدا في تلك المباراة لعبنا بشكل جيد ولكن ذلك لم يكن كاف للفوز هذا هو الفارق وهذا ما يفرق بين الفرق الكبرى".

وأضاف "حظوظنا في الدوري؟ انظر إلى ما حققه مانشستر سيتي في السنوات الـ 6 الماضية مع أفضل مدرب في العالم لقد اظهروا ذلك باستمرار ويجب أن نظهر الاحترام لهم نحن نتحسن كفريق وننافس بشكل أفضل ونحقق نتائج جيدة ولكن الطريق لا يزال طويلا".

وواصل "القارق في النقاط بيننا وبين تشيلسي ليس أمرا معتادا ويجب أن نستفيد من ذلك بأكبر قدر ممكن لقد حققنا بداية رائعة ولكن ما زلنا في البداية وعلينا الحفاظ على ذلك".

وأتم "سعيد جدا بما يقدمه بن وايت وبمشاركته في أكثر من مركز واعتقد أنه يعلن نفسه كظهير عظيم وأمر انضمامه للمنتخب ليس قراري ولكن سأكون سعيدا جدا من أجله إذا تم الأمر".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 34 ليستعيد صدارة الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.