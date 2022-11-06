في مباراة إيمري الأولى انتصار لم يحدث منذ 27 عاما.. أستون فيلا يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية

حقق أستون فيلا الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب فيلا بارك.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الانتصار في أول مباراة له تحت قيادة أوناي إيمري المدير الفني الإسباني.

ليرفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتجمد رصيد مانشستر يوناتيد عند النقطة 23 في المركز الخامس.

واستطاع أستون فيلا تحقيق الفوز الأول له على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1995، أي منذ 27 عاما.

ولم يخسر قبل هذه المباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في ملعب فيلا بارك لمدة 23 مواجهة متتالية.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل يضم كريستانو رونالدو الذي لعب بشكل أساسي.

ولم ينتظر أستون فيلا وسجل هدف التقدم سريعا في الدقيقة 7 بتسديدة بالقدم اليسرى من ليون بايلي من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أستون فيلا الهدف الثاني في الدقيقة 11 من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها لوكاس دين ولم يستطع دي خيا التصدي لها.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح مانشستر يونايتد في تقليص الفارق بتسديدة من لوك شاو لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها إلى الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بثنائية مقابل هدف.

واستمر هجوم أستون فيلا مع انطلاق الشوط الثاني وسجل جاكوب رامزي الهدف الثالث في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ناحية اليسار.

وأجرى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 66 بخروج كل من لوك شاو وفان دي بيك وجارناتشو ونزول مارسيال وإيلانجا ومالاسيا.

واستمرت محاولات مانشستر يونايتد لإحراز الهدف الثاني في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دون جدوى.

وشكلت هجمات أستون فيلا المرتدة خطورة على مرمى دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، لكن أصحاب الأرض لم يسجلوا أهداف أخرى.

لتنتهي المباراة بفوز أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف.