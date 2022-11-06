بوتر بعد الدربي: خسرنا أمام الفريق الأفضل

أشاد جراهام بوتر مدرب تشيلسي بمستوى الخصم أرسنال، بعد خسارته في دربي لندن بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر عقب المباراة لقناة "بي تي سبورت": "لعبنا ضد فريق يعيش لحظة جيدة للغاية".

وأضاف "أرسنال فريق واثق ويمكنك رؤية النقاط التي يملكها. لاعبوه يستحقون الثناء".

وأوضح "لاعبو تشيلسي قدموا كل شيء، ولكنهم افتقدوا للمسة الأخيرة. الهدف كان محبطا ولكن عموما أرسنال استحق الفوز".

وتابع بوتر "أرسنال يعيش وقته الجيد والفريق يعمل مع بعضه البعض منذ وقت طويل والكل يفهم جيدا ما يحتاج لفعله".

وواصل "افتقرنا للجودة. الجهد كان حاضرا، ولكننا فقط خسرنا أمام الفريق الأفضل. ليس هدفا عظيما الذي تلقيناه من وجهة نظري".

واختتم "إنه يظهر أين نحن الآن وما يجب أن نفعله بشكل أفضل. ميكيل أرتيتا أدى عملا رائعا هنا، وفريقه في موقف جيد".

ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة مستعيدا صدارة الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

فيما يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 21 نقطة.