التشكيل - كوناتي مع فان دايك لقيادة دفاع ليفربول.. وبيريسيتش يجاور كين في هجوم توتنام

أعلن يورجن كلوب وأنطونيو كونتي تشكيلي ليفربول وتوتنام تشكيل فريقه لمواجهة توتنام في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وتواجد المدافع إبراهيما كوناتي في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة نابولي في دوري الأبطال في مكان جو جوميز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز - محمد صلاح

على الجانب الآخر، جاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: إيريك داير - كليمون لينجليه - بن ديفيز

خط الوسط: ريان سيسينيون - بيير إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - يفيس بيسوما - إيمرسون رويال

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - هاري كين

ويغيب سون هيونج مين بسبب الإصابة أمام مارسيليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد ديان كولوسيفسكي للتواجد على مقاعد البدلاء بعد إصابة طويلة.

ليفربول يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

بينما يحتل توتنام المركز الثالث برصيد 26 نقطة.