جوارديولا يكشف عن حديثه مع ساوثجيت بسبب كأس العالم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تفاصيل حديثه مع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قبل أسابيع من كأس العالم 2022.

ويهتم ساوثجيت بحالة ثنائي سيتي كالفين فيليبس وكايل ووكر لاعبا منتخب إنجلترا.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جاريث ساوثجيت عقد معي جلسة قبل عشرة أيام".

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وأضاف "تحدثت معه ومع مساعديه عن فيليبس وووكر، وهو تحدث معهم ومع الأطباء".

وتابع "لقد سألني عن حالة كالفين وكايل واخبرته أنني لست طبيبا".

وخضع كالفين فيليبس لعملية جراحية وكانت آخر مباراة شارك فيها مع سيتي ضد بروسيا دورتموند في شهر سبتمبر.

بينما خرج كايل ووكر مصابا في ديربي مانشستر في مطلع أكتوبر.

وأوضح جوارديولا أن فيليبس سيدخل قائمة سيتي في لقاء تشيلسي بكأس رابطة المحترفين هذا الأسبوع.

وواصل "إنهما يشعران بتحسن، كالفين شارك قبل يومين في التدريبات الجماعية وظهر بشكل جيد".

واستمر "كالفين سيكون على مقاعد البدلاء لمواجهة تشيلسي، لا أعلم إذا كان سيشارك أم لا ولكنه سيكون في القائمة".

وأتم "تحدثت مع كايل وهو يشعر بتحسن، لكن جراحته كانت بعد فيليبس لهذا السبب لا أعلم متى سيعود".

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن يعلن ساوثجيت القائمة النهائية خلال أيام.

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