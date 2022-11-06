أرسنال يقهر تشيلسي في معقله ويستعيد صدارة الدوري بمشاركة النني

فاز أرسنال على مضيفه تشيلسي بهدف وحيد في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جابرييل ماجالايس هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني لـ أرسنال.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

فيما تجمّد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.

وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي على أرض تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ووصل إلى 4 مباريات متتالية دون خسارة في ستامفورد بريدج.

وتعد تلك أفضل سلسلة لـ أرسنال على ملعب تشيلسي منذ صموده 9 مباريات متتالية بين 1996\1997 و2004\2005.

الصديق العدو

عاد بيير إيمريك أوباميانج للقاء أصدقاء الأمس وقاد هجوم تشيلسي في مواجهة أرسنال.

في المقابل، لم يشهد تشكيل أرسنال أي مفاجآت، فقاد جابرييل جيسوس خط الهجوم، وتواجد المصري محمد النني على دكة البدلاء.

ميندي يحرس مرمى تشيلسي وأوباميانج يقود الهجوم بجانب ستيرلينج وهافيرتز ضد أرسنال بالدربي 🔵🌟#في_إنجلترا pic.twitter.com/KpmfzJv1lV — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2022

جيسوس يقود هجوم أرسنال وزينشينكو يبدأ في مركز الظهير الأيسر ضد تشيلسي 🔴🌟#في_إنجلترا pic.twitter.com/xgW3o3s3fT — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2022

شوط هادئ

الشوط الأول كان سريعًا، لكنه كان خاليًا من الفرص المحققة كذلك.

الألماني كاي هافيرتس انطلق من الجهة اليمنى في الدقيقة التاسعة وأرسل عرضية لم تجد أحدًا لمتابعتها.

الرد الأحمر جاء في الدقيقة العاشرة بواسطة بن وايت ظهير أيمن أرسنال بتسديدة قوية جاورت القائم.

الوضع احتدم في الدقيقة 27 عندما تدخّل أوباميانج بقوة على وايت، لينال بطاقة صفراء أمام ثورة وغضب عارم من أرتيتا مدربه السابق الذي أطاح به من أرسنال قبل حوالي عام.

شوط الحسم

في الشوط الثاني أحكم أرسنال قبضته على المباراة، ونجح في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 63 بواسطة المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا.

ليسجل جابرييل هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم، ويترجم ركنية إلى هدف للمرة التاسعة منذ أن انضم إلى أرسنال.

فيما رفع ساكا رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

جراهام بوتر تحرك على الفور وسحب أوباميانج الحاضر الغاب وعوضه بـ أرماندو برويا، كما دفع بـ كونور جالاجير بدلا من هافيرتس.

فرصة الهدف الثاني سنحت لـ ساكا الذي سدد أعلى العارضة في الدقيقة 68.

فرص أرسنال تواصلت وسدد أوديجارد على المرمى بعد فاصل فردي مميز من جيسوس في الدقيقة 76.

بوتر تحرك مجددا ودفع بـ ماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش بدلا من ميسون ماونت وروبن لوفتوس تشيك.

في المقابل سحب أرتيتا لاعبه أوليكساندر زينتشنكو وعوضه بالاسكتلندي كييران تييرني.

وظهر المصري محمد النني في الدقيقة 78 بدخوله بدلا من أوديجارد، كما شارك روب هولدينج مكان جابرييل مارتينيلي.