تين هاج يتحدث عن ارتداء كريستيانو لشارة قيادة يونايتد

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن قراره بارتداء كريستيانو رونالدو لشارة قيادة الفريق أمام أستون فيلا، رغم مشاكله الأخيرة.

ويرتدي رونالدو شارة قيادة الشياطين الحمر بعد غياب برونو فيرنانديز بسبب تراكم البطاقات الصفراء وجلوس هاري ماجواير على مقاعد البدلاء.

وقال تين هاج قبل المباراة: "لم يتغير شيء، عندما تكون قائدا عليك أن تكون قدوة وهذا ما أتوقعه منه".

وأضاف في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC "رونالدو جزء مهم من الفريق، ونحن سعداء به والآن يتعين عليه القيام بدور القائد بشكل أكبر".

تين هاج قرر استبعاد رونالدو قبل أسبوعين وتدربه مع فريق الشباب بسبب رفضه المشاركة كبديل أمام توتنام قبل أن يعود للفريق الأول سريعا.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد كل من أنتوني وجادون سانشو بسبب الإصابة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراتين متتاليتين في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة التاسعة.

video:1