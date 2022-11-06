مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى أن يجروا القرعة بشكل صحيح.. وبنزيمة سيلعب أمام قادش

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن غياب قائده كريم بنزيمة عن مباراة رايو فايكانو، وتواجد أمام قادش.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على رايو في ملعب فاييكاس مساء الإثنين في آخر زيارة خارجية قبل كأس العالم.

وتغيب بنزيمة عن تدريب ريال مدريد الأخير، ليكون الموضوع الأساسي لمؤتمر أنشيلوتي.

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كيف ترى صعوبة المباراة أمام رايو فايكانو؟

"يلعبون بشكل جيد في ملعبهم ومنظم. ستكون مباراة معقدة، لكن فريقنا مستعد".

ما أكثر ما يعجبك في ماركو أسينسيو؟

"يجيد اللعب في مركزين مختلفين والظهور بشكل جيد. يجيد التسديد والتمريرات الحاسمة. يشارك على الجناح، لم يشارك كثيرا في وجود فالفيردي، لكن عندما لعبا سويًا، ظهرا بشكل جيد".

كيف هي حالة بنزيمة؟

"لن يلعب لأنه لا يشعر أنه بخير. تدرب يوم الجمعة وبدا أنه بخير، لكن بعدها كان الأمر صعبًا بعض الشيء، لن يكون متاحًا في مباراة فاييكاس".

هل ترى أن رودريجو سيكون مهاجمًا صريحًا في المستقبل؟

"لديه قدرات هائلة سواء في مركز المهاجم أو المهاجم المتأخر، أراه أفضل في العمق من الجناح، الجناح ليس أفضل مركز له. يجيد الانطلاقات ومهاجم المساحات، أعتقد أنه مهاجم أكثر من كونه جناحًا".

هل سيكون بنزيمة حاضرًا يوم الخميس (أمام قادش)؟

"نعم. سيكون موجودًا. لكن روديجر لن يكون متاحًا".

هازارد يحتل المركز رقم 19 على لائحة أكثر اللاعبين خوضًا للدقائق هذا الموسم، هل ستستعمله أم سيتواصل غيابه؟

"مشكلته هي المنافسة، هذا يحدث في الفرق الكبيرة وهو حافز أيضًا، هذا هو ما يحدث مع هازارد".

كيف تقيّم مسيرة بيكيه؟

"لقد كان واحدًا من أفضل مدافعي جيله، إنه ذكي ومنظم، قرر التوقف، هو قرار قوي ولكنه قراره هو، أتمنى له الأفضل".

هل لكأس العالم دخهل في عدم مشاركة بنزيمة؟

"الأطباء يقولون إنه لا يستطيع اللعب، وبالتالي لن يلعب".

يقترب الميركاتو الشتوي، هل أنت منفتح على استماع بعض لاعبيك لعروض من أندية أخرى؟

"لدينا فكرة واضحة: سوق الانتقالا مغلق، سواء في البيع أو الشراء. لكن لو طلب لاعب الرحيل، سنستمع له".

هل تقلقك عدم استمرارية بنزيمة؟ لا يشارك في أكثر من 3 مباريات متتالية.

"على الأقل سمحت غياباته بإبراز جودة لاعبين آخرين مثل رودريجو وفينيسيوس وفالفيردي. نحتاج بنزيمة بالطبع، سيتعافى ليعود لمستوى الموسم السابق".

هل تعتقد أن رودريجو قادر على تقديم مسيرة مشابهة بـ رونالدو نازاريو؟

"أوووف! لو استطاع فعل شيء مشابه للظاهرة رونالدو على المستوى الفردي، فسيستحق تمثالًا له".

ماذا ينقذ إيكر برافو ليدخل قائمة الفريق الأول ويكون حلًا في مثل هذه المباريات؟

"إيكر برافو وألفارو رودريجيز يقومان بعمل مميز، أتابعهما، لديهما مستقبل كبير. نحن نقيّمها وسنستعين بهما في اللحظة المناسبة".

ماذا تنتظر من قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا؟

"كل المنافسين صعبين، لا يهم من سنواجه. نفكر فقط في مباراة الغد وليس القرعة. فقط أتمنى أن يقوموا بالقرعة بشكل جيد هذه المرة".

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ويمتلك ريال مدريد 32 نقطة، ويسعى لاستعادة صدارة الدوري الإسباني التي افتكها برشلونة مؤقتا بفارق نقطتين بعد فوزه أمس السبت على ألميريا.