انتهى الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (1) أرسنال.. فوز ثمين

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يحل أرسنال ضيفًا على جاره تشيلسي في دربي لندن شرس على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.87 دخول محمد النني بدلا من أوديجارد

ق,78 دخول بوليسيتش وكوفاسيتش بدلا من ماونت ولوفتوس تشيك

ق.78 دخول تييرني بدلا من زينتشنكو

ق.76 جيسوس يتلاعب بلاعبي تشيلسي ويمرر إلى أوديجارد الذي حاول إسقاط الكرة فوق ميندي لكن كرته جاءت عالية

ق.68 ساكا يسدد أعلى العارضة ويهدر الثاني

ق.65 خروج أوباميانج وهافيرتس ودخول برويا وجالاجير

ق.63 جوووووووووول جابرييل يفتتح التسجيل لـ أرسنال بعد ركنية رائعة من ساكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.27 بطاقة صفراء لـ أوباميانج بعد تدخل عنيف على بن وايت

ق,10 تسديدة من بن وايت تجاور قائم تشيلسي

ق.9 انطلاقة من الألماني كاي هافيرتس من الجهة اليمنى وعرضيته تمر من الجميع

**بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي
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