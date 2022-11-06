أليسون: هذه أسباب نجاحي في صناعة الأهداف لـ صلاح

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أليسون - ليفربول - مانشستر يونايتد

كشف أليسون بيكر حارس ليفربول أسباب نجاحه في صناعة الأهداف لزميله محمد صلاح.

أليسون صنع 3 أهداف سجلها محمد صلاح، آخرها كان في شباك مانشستر سيتي قبل أسابيع.

وقال أليسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أحاول العمل على صناعة الأهداف، ولكن ليس كل يوم، لأن ركل الكرات الطويلة يتطلب الكثير من الجهد البدني".

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وأضاف الدولي البرازيلي "يتعلق الأمر أكثر بالتفاهم بيني وصلاح".

ولعب الثنائي في صفوف روما قبل لحاق أليسون بصلاح في صفوف ليفربول بعد موسم من انتقال الدولي المصري للنادي الإنجليزي في صيف 2017.

وتابع "أعرف أين يركض صلاح، وأعلم مدى سرعته، وأنا قادر على إرسال الكرة خلف دفاع الخصم".

وأتم "أود أن أتدرب أكثر على صناعة الأهداف، لكن لأكون صادقا ليس لدينا ما يكفي من الوقت. بسبب تلاحم المباريات".

صنع أليسون هدفا لصلاح أمام مانشستر يونايتد في موسم 2019-2020، وفعلها مرة أخرى أمام نورويتش سيتي في موسم 2021-2022، قبل أن يكررها أمام سيتي هذا الموسم.

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