جوارديولا: نعيش من أجل هذه اللحظات التي تعطي قيمة لعملنا

اعتبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الفوز المتأخر المثير على فولام بعشرة لاعبين ضد 11 يعد علامة مميزة على ما يقوم به مع فريقه.

وحقق مانشستر سيتي فوزا قاتلا على فولام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن لم نفز بالدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولام، لكن هذه اللحظات هي التي تعطي قيمة لعملنا".

وأضاف "الجميع كان استثنائيا، خاصة مع اللعب لمدة 65 دقيقة بعشرة لاعبين أمام فولام، وبالطريقة التي لعبنا بها".

وتابع "الاحتفال مع الجماهير بعد الهدف القاتل، ورؤية الوجوه في المدرجات، والركض في الملعب، كل شيء كان جيدا".

وأكمل "الأمر كان مثيرا بالنسبة لي كمدرب، بعد 7 سنوات هنا وخوض الألاف من التدريبات والمباريات، ولكنك مازالت تعيش وتتمنى الانتصار بهذه الطريقة".

وتقدم سيتي مبكرا عن طريق جوليان ألفاريز ثم تعادل أندرياس بيريرا لفولام من ركلة جزاء طرد على إثرها جواو كانسيلو مدافع الفريق السماوي، قبل أن يحسم إيرلنج هالاند المباراة لسيتي بركلة جزاء في الدقيقة 95.

وحقق الهدف الذي سجله إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في شباك فولام رقما لم يحدث منذ عدة سنوات للفريق السماوي في الدوري الإنجليزي.

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وشارك هالاند في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز في الدقيقة 95 من ركلة جزاء حصل عليها كيفين دي بروين.

ويعد الهدف الذي سجله هالاند في الدقيقة 95 هو أول هدف يسجله مانشستر سيتي في هذه الدقيقة في الدوري الإنجليزي منذ عام 2017.

بالتحديد منذ الهدف الذي سجله رحيم ستيرلينج في شباك ساوثامبتون والذي منح مانشستر سيتي الفوز أيضا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 18 في صدارة ترتيب الهدافين، ويأتي بعده هاري كين مهاجم توتنام برصيد 10 أهداف.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 32 في المركز الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطة عن أرسنال الذي سيلعب غدا مع تشيلسي، بينما توقف رصيد فولام عند النقطة الـ 19 في المركز الثامن.