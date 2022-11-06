تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي أمام أرسنال.. وكوليبالي على مقاعد البدلاء

يبدأ أوباميانج في التشكيل الأساسي لتشيلسي أمام أرسنال.

ويستضيف تشيلسي فريق أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

ويجلس كاليدو كوليبالي نجم دفاع الفريق على مقاعد البدلاء.

ويحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 21 نقطة بينما يحل أرسنال ثانيا في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: مارك كوكوريا- تريفوه شالوباه - سيزار أزبليكويتا - تياجو سيلفا

الوسط: جورجينو- روبن لوفتس تشيك- رحيم سترلينج

الهجوم: كاي هافيرتز- ماسون ماونت - بيير أوباميانج

ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري إذ تعادل مرتين وخسر في المواجهة الأخيرة أمام برايتون.

أما أرسنال ففي آخر ست مباريات بالدوري حقق الفوز خمس مرات وتعادل مرة وحيدة.