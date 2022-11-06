تشكيل أرسنال - عودة زينشينكو أمام تشيلسي.. وساكا أساسي والنني على مقاعد البدلاء

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويبحث الجانرز عن تحقيق الانتصار للعودة إلى صدارة ترتيب المسابقة.

ويعود أولكسندر زينشينكو إلى التشكيل الأساسي مجددا مع أرسنال بعد غياب للإصابة.

ويبدأ بوكايو ساكا بشكل أساسي أمام تشيلسي بعد أن تعرض للإصابة في فوز فريقه على نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون مقابل.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بينما تشيلسي يحل سابعا برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكسندر زينشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينلي

ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري إذ تعادل مرتين وخسر في المواجهة الأخيرة أمام برايتون.

أما أرسنال ففي آخر ست مباريات بالدوري حقق الفوز خمس مرات وتعادل مرة وحيدة.