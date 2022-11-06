أليسون: ليفربول لا يستسلم أبدا

شدد أليسون بيكر حارس ليفربول على أن فريقه لن يستسلم ويترك فرصه في التتويج بالبطولات هذا الموسم، رغم بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي.

ليفربول، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، سيحل ضيفا على توتنام ثالث الترتيب ضمن الجولة 15 من المسابقة يوم الأحد.

وقال أليسون في تصريحات لموقع ناديه: "قدمنا أعلى المستويات وأدناها خلال هذا الموسم، لكننا نكافح ونحاول استعادة ثبات المستوى والعودة إلى الانتصارات المتتالية".

وأضاف "لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا القتال ضد أشياء كثيرة، الكثير من الظروف الصعبة، والإصابات، وعدم وجود وقت للراحة، لكنني أعتقد أن جميع الفرق تقاتل ضد هذا النوع من الأشياء حاليا".

وتابع "كان الفوز ضد نابولي جيدًا حقًا بالنسبة لنا لوضع حجر أساس لما يتعين علينا القيام به، علينا أن نفعل الشيء نفسه ضد توتنام، الفريق الذي يقاتل كثيرًا ولديه لاعبين رائعين يتمتعون بالكثير من الجودة".

وأكمل "نحن لا نستسلم أبدًا، بغض النظر عن الوقت الذي نستغرقه للعودة إلى مستوانا والفوز. سنستمر في القتال. هذا ما نحن هنا من أجله، وهذا ما نفعله، نحن مقاتلون".

وأتم الدولي البرازيلي "علينا أن نستمر في الإيمان بأنفسنا وأننا يمكننا تغيير الأمور والعودة إلى الانتصارات، ومحاولة للفوز بالألقاب هذا الموسم".

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واحتل ليفربول وصافة مجموعته في دوري أبطال أوروبا وينتظر قرعة دور الـ16 لمعرفة منافسه، بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبنفيكا وبورتو.

وتقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين.