ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي يحقق مع إيفان توني بسبب المقامرة.. وبيان من برينتفورد

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

إيفان توني يحتفل بهدف برينتفورد

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قام بالتحقيق مع مهاجم برينتفورد إيفان توني بسبب مزاعم المقامرة.

إيفان توني

النادي : برينتفورد

برينتفورد

وبحسب الصحيفة، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن نجم برينتفورد قد راهن على فريقه على الإطلاق.

ولم يتم توجيه أي تهمة إلى إيفان توني بارتكاب أي جريمة، لكن يُعتقد أن التحقيق مستمر منذ سبعة أشهر ولم يتم التوصل لنتيجة بعد.

أخبار متعلقة:
بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان كرة سلة - تذكرتي تطرح تذاكر نصف نهائي دوري المرتبط سيدات استعاد ذكريات الماضي.. هدف خرافي من قبل منتصف الملعب لـ بودولسكي ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء الثامنة في مسيرته

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق يتعلق بنشاط المقامرة المزعوم خلال الفترة التي قضاها كلاعب في الدوريات الدُنيا وقبل انتقاله إلى برينتفورد.

وأصدر نادي برينتفورد بيانا مقتضبا عن ذلك جاء فيه: "نحن نلاحظ القصة المتعلقة بتحقيق الاتحاد الإنجليزي مع إيفان توني، النادي لن يعلق على الأمر".

وانتقل توني إلى إيفرتون قادما من بيتربوروه في 2020.

وشارك ابن الـ26 عاما في 103 مباراة مع برينتفورد، سجل خلالها 55 هدفا وصنع 19 آخرين.

وتواجد توني في قائمة منتخب إنجلترا الأخيرة، ويطمح صاحب الثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى التواجد مع الأسود الثلاثة في مونديال قطر.

يذكر ان إيفان توني غاب عن مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست اليوم السبت بسبب الإيقاف بعد حصوله على خمسة إنذارات.

برينتفورد الاتحاد الإنجليزي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام ليستر يستفيق من هزيمة سيتي بثنائية أمام إيفرتون جوارديولا: دي بروين غير قابل للإيقاف.. وكانسيلو أخطأ في ركلة الجزاء هدف هالاند القاتل في فولام يكتب رقما لم يحدث منذ 2017 هالاند: ضربة الجزاء كانت من أكثر اللحظات توترا في حياتي.. وأريد اللعب كل مباراة إثارة في إنجلترا.. عودة كبيرة لـ ليدز أمام بورنموث وبرايتون يخطف فوزا قاتلا أمام ولفرهامبتون عودة هالاند تجلب فوزا قاتلا لمانشستر سيتي على فولام وينتزع الصدارة مؤقتا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) فولام.. فوز قاتل
أخر الأخبار
جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة 6 دقيقة | الكرة المصرية
جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج 14 دقيقة | قطر 2022
سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا 35 دقيقة | الدوري الإسباني
ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر