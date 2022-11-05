ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي يحقق مع إيفان توني بسبب المقامرة.. وبيان من برينتفورد

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قام بالتحقيق مع مهاجم برينتفورد إيفان توني بسبب مزاعم المقامرة.

إيفان توني النادي : برينتفورد برينتفورد

وبحسب الصحيفة، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن نجم برينتفورد قد راهن على فريقه على الإطلاق.

ولم يتم توجيه أي تهمة إلى إيفان توني بارتكاب أي جريمة، لكن يُعتقد أن التحقيق مستمر منذ سبعة أشهر ولم يتم التوصل لنتيجة بعد.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق يتعلق بنشاط المقامرة المزعوم خلال الفترة التي قضاها كلاعب في الدوريات الدُنيا وقبل انتقاله إلى برينتفورد.

وأصدر نادي برينتفورد بيانا مقتضبا عن ذلك جاء فيه: "نحن نلاحظ القصة المتعلقة بتحقيق الاتحاد الإنجليزي مع إيفان توني، النادي لن يعلق على الأمر".

وانتقل توني إلى إيفرتون قادما من بيتربوروه في 2020.

وشارك ابن الـ26 عاما في 103 مباراة مع برينتفورد، سجل خلالها 55 هدفا وصنع 19 آخرين.

وتواجد توني في قائمة منتخب إنجلترا الأخيرة، ويطمح صاحب الثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى التواجد مع الأسود الثلاثة في مونديال قطر.

يذكر ان إيفان توني غاب عن مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست اليوم السبت بسبب الإيقاف بعد حصوله على خمسة إنذارات.