رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام

يستعد محمد صلاح مع ليفربول لمواجهة توتنام غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

بينما يحتل توتنام المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

ولعب صلاح 16 مباراة سابقا أمام توتنام، بواقع 11 مباراة مع ليفربول، ومباراتين مع كل من فيورنتينا وبازل، ومباراة واحدة مع تشيلسي.

سجل الملك المصري ثمانية أهداف وصنع هدفا واحدا أمام توتنام من قبل.

ولم يسجل صلاح في آخر ثلاث مباريات أمام توتنام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويعد توتنام خامس أكثر الفرق التي سجل صلاح أمامها بالتساوي مع أرسنال، بفارق هدف واحد عن مانشستر سيتي ووست هام وواتفورد، وهدفين عن مانشستر يونايتد.

وحال نجح صلاح في تسجيل هدفين، سيكون توتنام أكثر الفرق التي نجح صلاح في التسجيل أمامها طوال مسيرته بالاشتراك مع مانشستر.

يذكر أن محمد صلاح يتواجد في المركز الخامس للهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 168 هدفا.

وسجل صلاح 12 هدفا وصنع خمسة آخرين في 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات.