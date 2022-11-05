ليستر يستفيق من هزيمة سيتي بثنائية أمام إيفرتون

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

يوري تليمانس يحتفل بالهدف أمام إيفرتون

حقق ليستر سيتي انتصارا خارج قواعده على إيفرتون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

سجل يور تليمانس الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك بيكفورد.

وفي الدقيقة 86، سجل هيرفي بارنز الهدف الثاني بعد انطلاقة على الجانب الأيسر من جيمس ماديسون وتمريرة عرضية استقبلها بارنز وسدد بقوة على يمين بيكفورد لتسكن الشباك.

أخبار متعلقة:
ثنائية رائعة من إيكاردي تقود جالاتا سراي للفوز في دربي أسطنبول على بشكتاش تشكيل برشلونة - العرض الأخير.. بيكيه أساسي في مباراة اعتزاله جوارديولا: دي بروين غير قابل للإيقاف.. وكانسيلو أخطأ في ركلة الجزاء تشكيل ميلان - بن ناصر يقود الوسط.. أوريجي في الهجوم أمام سبيزيا

وحافظ ليستر سيتي على نظافة شباكه للمباراة الرابعة في آخر خمس لقاءات في الدوري.

الانتصار هو الثالث لليستر سيتي في آخر 4 مباريات بعد أن حقق انتصارا وحيدا في أول تسع مباريات.

على الجانب الآخر، تلقى إيفرتون الخسارة الرابعة في آخر ست مباريات.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 14 في المركز الـ13.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الـ15 بفارق الأهداف.

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي إيفرتون
نرشح لكم
رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام جوارديولا: دي بروين غير قابل للإيقاف.. وكانسيلو أخطأ في ركلة الجزاء هدف هالاند القاتل في فولام يكتب رقما لم يحدث منذ 2017 هالاند: ضربة الجزاء كانت من أكثر اللحظات توترا في حياتي.. وأريد اللعب كل مباراة إثارة في إنجلترا.. عودة كبيرة لـ ليدز أمام بورنموث وبرايتون يخطف فوزا قاتلا أمام ولفرهامبتون عودة هالاند تجلب فوزا قاتلا لمانشستر سيتي على فولام وينتزع الصدارة مؤقتا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) فولام.. فوز قاتل تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وألفاريز يقود الهجوم ضد فولام
أخر الأخبار
استعاد ذكريات الماضي.. هدف خرافي من قبل منتصف الملعب لـ بودولسكي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء الثامنة في مسيرته 34 دقيقة | الدوري الإسباني
بدون المحترفين في أوروبا.. معلول والجزيري في قائمة تونس لمعسكر كأس العالم وغياب المثلوثي 41 دقيقة | قطر 2022
المباراة قبل الأخيرة للبدري.. وفاق سطيف يفوز على هلال شلغوم برباعية 44 دقيقة | الوطن العربي
رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لـ كأس العالم.. منتخب قطر يفوز وديا على بنما 57 دقيقة | قطر 2022
الركراكي: نجاح المغرب سيكون عبور المجموعات في كأس العالم.. وحكيمي مثل البُراق ساعة | قطر 2022
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) ألميريا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة