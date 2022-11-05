ليستر يستفيق من هزيمة سيتي بثنائية أمام إيفرتون

حقق ليستر سيتي انتصارا خارج قواعده على إيفرتون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

سجل يور تليمانس الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك بيكفورد.

وفي الدقيقة 86، سجل هيرفي بارنز الهدف الثاني بعد انطلاقة على الجانب الأيسر من جيمس ماديسون وتمريرة عرضية استقبلها بارنز وسدد بقوة على يمين بيكفورد لتسكن الشباك.

وحافظ ليستر سيتي على نظافة شباكه للمباراة الرابعة في آخر خمس لقاءات في الدوري.

الانتصار هو الثالث لليستر سيتي في آخر 4 مباريات بعد أن حقق انتصارا وحيدا في أول تسع مباريات.

على الجانب الآخر، تلقى إيفرتون الخسارة الرابعة في آخر ست مباريات.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 14 في المركز الـ13.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الـ15 بفارق الأهداف.