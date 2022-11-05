جوارديولا: دي بروين غير قابل للإيقاف.. وكانسيلو أخطأ في ركلة الجزاء

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

يرى بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي أن جواو كانسيلو لاعب الفريق كان مخطئا في ارتكاب ركلة الجزاء والحصول على بطاقة حمراء لأن المباراة كانت لا تزال في بدايتها.

وحقق مانشستر سيتي فوزا قاتلا على فولام بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة: "البطاقة الحمراء؟ يمكنك ارتكاب خطأ خارج منطقة الجزاء ولكن من الداخل عليك أن تسمح بالهدف لأننا كنا سنلعب 65 دقيقة إضافية".

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وتابع "كنا صبورين جدا وأتيحت لهم الفرص لصنع الهجمات المرتدة في الدقائق الأخيرة ولكن شاهدت كيف لعب جون ستونز اليوم لقد كان رائعا وأيضا برناردو ورودري الجميع كانوا رائعين".

وواصل "لا أحب أن أنفذ تبديل مزدوج في تلك المواقف مثل اللعب بـ 10 لاعبين اليوم رودري كان يلعب أدى دورين اليوم لاعب الوسط والمدافع وكان جيد جدا".

وشدد "دي بروين كان غير قابل للإيقاف اليوم وساعدنا على الفوز عن طريق ركلة الجزاء التي حصل عليها".

وأضاف "ركلة جزاء هالاند لم تكن الأفضل ولكنها كانت قوية كفاية لتدخل إذا كانت ضعيفة ستكون النسبة 50-50 ولكن ولكن إذا سددت بوقة ستكون النسبة 35-30 لست رائعا في الحسابات".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 32 في المركز الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطة عن أرسنال الذي سيلعب غدا مع تشيلسي، بينما توقف رصيد فولام عند النقطة الـ 19 في المركز الثامن.

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