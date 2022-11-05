هدف هالاند القاتل في فولام يكتب رقما لم يحدث منذ 2017

حقق الهدف الذي سجله إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في شباك فولام رقما لم يحدث منذ عدة سنوات للفريق السماوي في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقاد هالاند العائد من الإصابة فريقه مانشستر سيتي للفوز على فولام بهدفين لهدف، في الجولة الـ15 من المسابقة.

وشارك هالاند في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز في الدقيقة 95 من ركلة جزاء حصل عليها كيفين دي بروين.

ويعد الهدف الذي سجله هالاند في الدقيقة 95 هو أول هدف يسجله مانشستر سيتي في هذه الدقيقة في الدوري الإنجليزي منذ عام 2017.

بالتحديد منذ الهدف الذي سجله رحيم ستيرلينج في شباك ساوثامبتون والذي منح مانشستر سيتي الفوز أيضا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 18 في صدارة ترتيب الهدافين، ويأتي بعده هاري كين مهاجم توتنام برصيد 10 أهداف.