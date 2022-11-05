هالاند: ضربة الجزاء كانت من أكثر اللحظات توترا في حياتي.. وأريد اللعب كل مباراة

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي × فولام

كشف إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن لحظة تسديده لركلة الجزاء أمام فولام كانت من أكثر اللحظات توترا في حياته، مشيرا إلى أنه يرغب في لعب كل مباراة.

وعاد هالاند من الإصابة ليدخل بديلا أمام فولام ويسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 95 من علامة الجزاء ليفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مانشستر سيتي يلعب بعشرة لاعبين من الدقيقة 26 بعد طرد جواو كانسيلو.

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وقال إرلينج هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "هذا رائع، كنت متوترا للغاية قبل تنفيذ ضربة الجزاء".

وأضاف "كانت واحدة من أكثر اللحظات توترا في حياتي، لكنها كانت رائعة".

وتابع "ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، بالطبع سأكون متوترا. كنت مصابا لمدة أسبوع من الرائع أن أعود".

وواصل "أريد أن ألعب كل مباراة، لكن في النهاية نحتاج إلى ثلاث نقاط وهذا ما حصلنا عليه".

واستكمل "أنا متعب ولكنني سعيد للغاية".

هالاند سجل 18 هدفا في 12 مباراة حتى الآن مع مانششستر سيتي، ويحتاج إلى خمسة أهداف لمعادلة رقم الثنائي محمد صلاح وسون هيونج مين الذي حصل على لقب هداف الدوري في الموسم الماضي.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند
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