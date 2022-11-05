إثارة في إنجلترا.. عودة كبيرة لـ ليدز أمام بورنموث وبرايتون يخطف فوزا قاتلا أمام ولفرهامبتون

عاد ليدز يونايتد بطريقة مثيرة في النتيجة أمام بورنموث وحول تأخره بثلاثية إلى فوز بأربعة أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 13 في المركز الـ15.

بدأ ليدز بقوة وتقدم في الدقيقة 3 من ركلة جزاء سددها رودريجو.

لكن بورنموث انتفض وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق كل من تافيرنير وبيلينج ودومنيك سولانكي في الدقائق 7 و19 و48 على التوالي.

إلا أن ليدز كان له رأي آخر وبدأ عودته في النتيجة بداية من الدقيقة 60 عندما سجل جرينوود الهدف الثاني للضيوف.

ثم أضاف ليان كوبر الهدف الثالث والتعادل لليدز في الدقيقة 68، قبل أن يسجل ساميرفيل هدف الفوز في الدقيقة 84.

ليمنح ساميرفيل فريقه ليدز 6 نقاط في مباراتين متتاليتين بعدما سجل هدف الفوز أمام ليفربول في اللقاء السابق.

برايتون × ولفرهامبتون

في مباراة مثيرة أخرى حقق برايتون الفوز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة تحولت نتيجتها أكثر من مرة.

ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 21 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 10 في المركز الـ19 وقبل الأخير بالتساوي مع نونتنجهام فورست صاحب المركز الأخير.

تقدم برايتون في الدقيقة 10 بهدف سجله آدم لالانا، ثم تعادل ولفرهامبتون في الدقيقة 12 عن طريق جونزالو جيديش.

ثم تقدم ولفرهامبتون وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 35 سددها روبن نيفيز.

وعاد برايتون لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44 بقدم ميتوما.

وتلقى ولفرهامبتون ضربة قوية بعدما تعرض نيلسون سيميدو للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وفي الوقت القاتل نجح باسكال جروس في تسجيل هدف فوز برايتون في الدقيقة 83.

نونتنجهام فورست × برينتفورد

واستمرت الإثارة في مباريات السبت الكروي الإنجليزي بتعادل نوتنجهام فورست وبرينتفورد بهدفين لكل فريق.

ووصل برينتفورد إلى النقطة 16 في المركز العاشر، وارتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى النقطة 10 ويظل في المركز الأخير بالتساوي مع ولفرهامبتون.

تقدم نوتنجهام في الدقيقة 20 بهدف سجله مورجان جيبس وايت، ثم تعادل برينتفورد عن طريق مبيومو من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل برينتفورد الهدف الثاني عن طريق ويسا في الدقيقة 75.

وجاء الوقت بدل الضائع ليشهد الهدف القاتل الذي سجله نوتنجهام عن طريق جويرجينسن مدافع برينتفورد بالخطأ في مرماه.