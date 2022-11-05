دوري أبطال إفريقيا - موعد قرعة دور المجموعات.. القنوات الناقلة والتصنيف

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2022-2023.

ويتواجد الأهلي والزمالك في دور المجموعات كممثلين لمصر بعد انتصار الأول على الاتحاد المنستيري 4-0 بمجموع المباراتين.وفوز الثاني على فلامبو البورونوندي 6-0 بمجموع اللقائين.

وتقام مراسم القرعة في العاصمة المصرية القاهرة.

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موعد القرعة

CAF Champions League draws

تقام القرعة يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري.

وتبدأ القرعة في تمام الثانية ظهرا.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

التصنيف

CAF Champions League: Who go play final? - BBC News Pidgin

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا
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