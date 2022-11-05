دوري أبطال إفريقيا - موعد قرعة دور المجموعات.. القنوات الناقلة والتصنيف

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2022-2023.

ويتواجد الأهلي والزمالك في دور المجموعات كممثلين لمصر بعد انتصار الأول على الاتحاد المنستيري 4-0 بمجموع المباراتين.وفوز الثاني على فلامبو البورونوندي 6-0 بمجموع اللقائين.

وتقام مراسم القرعة في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد القرعة

تقام القرعة يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري.

وتبدأ القرعة في تمام الثانية ظهرا.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

التصنيف

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي