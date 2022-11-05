مران الزمالك - ظهور شيكابالا ومشاركة يوسف حسن وعودة سامسون

أدى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، خلال مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص محمد عبد الغني على التواجد في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة أثناء التدريبات الجماعية، واجمتع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني باللاعب للاطمئنان عليه وعلى سير البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

وشارك البنيني سامسون أكينيولا في التدريبات الجماعية، بعدما خاض فقرة تأهيل بدنية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد محمود عبدالرازق “شيكابالا” في ملعب المران، وحرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وفيريرا وأعضاء الجهاز المعاون واللاعبون على الاطمئنان عليه وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، وهي عبارة عن كدمة في مفصل الكتف .

واجتمع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق باللاعب من أجل الاطمئنان عليه ونقل بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق الأول مشاركة يوسف حسن مهاجم مواليد 2003 المنضم للأبيض في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من وادي دجلة.

وكان المهاجم الصاعد يشارك خلال الفترة الماضية مع فريق 2003 في بطولة الجمهورية للناشئين.

وشهدت التدريبات مشاركة عبدالرحمن علي مدافع فريق 2003 بجانب حاتم سكر الظهير الأيسر مواليد 2001، بالإضافة إلى حسام أشرف ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق.