تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وألفاريز يقود الهجوم ضد فولام

عاد إرلينج هالاند لمانشستر سيتي عقب غيابه عن المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للإصابة.

ويتواجد هالاند على مقاعد بدلاء سيتي في ملعب الاتحاد استعدادا للقاء فولام في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو- ناثان أكي- جون ستونز- مانويل أكانجي

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- بيرناردو سيلفا

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ29 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي فولام سابعا بـ19 نقطة.