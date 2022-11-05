توخيل ينفي سوء علاقته مع لاعبي تشيلسي: مررنا بالكثير سويا

نفى توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي ما يثار حول تدهور علاقته مع لاعبي الفريق وكون ذلك الأمر تسبب في إقالته.

وتحدث المدرب الألماني لموقع "ذا هندو" الهندي قائلا: "أنا حزين لأنني أعتقد أن مهمتي مع تشيلسي لم تنته".

وواصل "حظيت بعلاقة ائعة مع اللاعبين، كانت لدينا علاقة مدهشة مع كل الجهاز الفني".

وأردف توخيل "لقد مررنا بوقت صعب للغاية في تغيير ملكية النادي ومن قبل العقوبات الموقعة عليها من الحكومة الإنجليزية وكذلك تفشي فيروس كورونا".

وأتم توخيل "لكن ذلك الوقت كنا جميعا مترابطين وفعلنا هذا سويا، لقد كنت على استعداد لقطع شوط طويل لأنني شعرت بالسعادة، ولكن ملاك النادي كان لهم أفكار مختلفة وعلينا قبول ذلك".

ورحل توخيل عن تشيلسي بعد ستة أسابيع من بداية الموسم الجاري وعقب الهزيمة من دينامو زغرب في دوري أبطال اوروبا.