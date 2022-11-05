كونتي عن انتقاد كلوب لطريقته: تلك المباراة كلفته لقب الدوري.. لكنني أسامحه

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

يورجن كلوب وأنطونيو كونتي

رد أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام على انتقادات يورجن كلوب مدرب ليفربول لطريقته التي خاض بها لقاء الفريقين الأخير في الموسم الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال كلوب آنذاك: "لم تكن هذه طريقته في اللعب، أنا آسف أنا الشخص الخطأ لسؤاله عن ذلك لأنني لا أحب تلك النوعية من كرة القدم".

وواصل "لكن هذه مشكلتي الشخصية أعتقد أنهم فريق من طراز عالمي ويجب عليهم تقديم أكثر للعبة".

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ورد كونتي على تلك التصريحات قبل مواجهة الفريقين غدا الأحد قائلا: "أتذكر تلك التصريحات لكنني أتذكر أن تلك المباراة كلفته خسارة لقب الدوري الإنجليزي، لكن في المقابل ساهمت في تأهلنا لدوري أبطال أروبا".

وأكمل "كل مدرب له حق الحديث عن فريق واختيار أفضل طريقة لتحقيق النتائج الجيدة، بكل صدق لقد شاهدت المباراة مجددا وإن كان هناك فريق يستحق الفوز فهو توتنام وليس ليفربول".

وأتم كونتي "لكنني أتفهم بعد المباراة وشعورك بفقدان لقب الدوري يمكنك الحديث بشكل خاطئ عن الفريق الآخر، ولكنه اعتذر وتفهم ما حدث، لا مشكلة لدي فعندما تشعر بالغضب يصبح من الصعب التحكم في عواطفك".

ويستضيف توتنام منافسه ليفربول غدا في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الثالث بـ26 نقطة فيما يأتي ليفربول تاسعا بـ16 نقطة.

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