الإسماعيلي: تعرضنا لضربة قاسمة.. وهذا الموعد قد يشهد انفراجه الأزمة

شدد خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي على مرور ناديه بموقف مادي صعب للغاية خلال الفترة الحالية.

وكان الإسماعيلي قد ناشد رئيس مجلس الوزراء للتدخل بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي ملوحا بالاستقالة الجماعية. (طالع التفاصيل)

وقال زين عبر قناة المحور: "نتعرض لموقف مادي صعب وسددنا 12 مليون جنيه في بداية الموسم لصالح اللاعب لسعد الجزيري لفك وقف القيد وكان ذلك بمثابة ضربة قاسمة".

وأوضح " ناشدنا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل بعدما عطلتنا الإجراءات الروتينية والموافقات على مشاريع استثمارية ستدر دخلا كبيرا للنادي الإسماعيلي".

وتابع "تم افتتاح النادي الاجتماعي منذ 2019 ولم نتسلمه حتى هذه اللحظة وهذا الأمر كان من شأنه توفير دخل ثابت من خلال العضويات والمحلات والمطاعم الموضوعة في خططنا".

وواصل "بذلنا جهدا كبير ا مع وزارة الشباب والرياضة وحصلنا على وعد باستلام النادي الاجتماعي في 15 فبراير المقبل، هذا الأمر سيعد نقلة مادية كبيرة للنادي الإسماعيلي".

وأكمل "كذلك تقدمنا بطلب بشأن إنشاء مطاعم ومحلات داخل استاد الإسماعيلية والاستفادة من الشعبية الجارفة للنادي داخل المحافظة، ولكننا لم نحصل على موافقات وزارة الرياضة والجهات المختصة حتى الآن. كل هذه الأمور جعلت الوضع صعبا".

وكشف "يحيى الكومي رئيس النادي دفع من جيبه الخاص أكثر من 20 مليون جنيه ونحن كمجلس إدارة أبلغنا رئيس الوزراء في خطابنا أننا سنتحمل الموقف لمدة شهر من الجهود الذاتية ولكن سيكون الأمر صعبا فيما هو قادم وسنلجأ للاستقالة الجماعية خاصة أننا نتحمل المسؤولية أمام شعب الإسماعيلية".

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون نقاط بعد خسارة جولتين خلال الموسم الحالي.