الإسماعيلي: تعرضنا لضربة قاسمة.. وهذا الموعد قد يشهد انفراجه الأزمة

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

شدد خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي على مرور ناديه بموقف مادي صعب للغاية خلال الفترة الحالية.

وكان الإسماعيلي قد ناشد رئيس مجلس الوزراء للتدخل بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي ملوحا بالاستقالة الجماعية. (طالع التفاصيل)

وقال زين عبر قناة المحور: "نتعرض لموقف مادي صعب وسددنا 12 مليون جنيه في بداية الموسم لصالح اللاعب لسعد الجزيري لفك وقف القيد وكان ذلك بمثابة ضربة قاسمة".

أخبار متعلقة:
من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر نوير عن إصابته بسرطان الجلد: شعرت بالخوف في البداية.. ودفعت الثمن سفيان بوفال: المغرب قادر على صنع المفاجأة في كأس العالم

وأوضح " ناشدنا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل بعدما عطلتنا الإجراءات الروتينية والموافقات على مشاريع استثمارية ستدر دخلا كبيرا للنادي الإسماعيلي".

وتابع "تم افتتاح النادي الاجتماعي منذ 2019 ولم نتسلمه حتى هذه اللحظة وهذا الأمر كان من شأنه توفير دخل ثابت من خلال العضويات والمحلات والمطاعم الموضوعة في خططنا".

وواصل "بذلنا جهدا كبير ا مع وزارة الشباب والرياضة وحصلنا على وعد باستلام النادي الاجتماعي في 15 فبراير المقبل، هذا الأمر سيعد نقلة مادية كبيرة للنادي الإسماعيلي".

وأكمل "كذلك تقدمنا بطلب بشأن إنشاء مطاعم ومحلات داخل استاد الإسماعيلية والاستفادة من الشعبية الجارفة للنادي داخل المحافظة، ولكننا لم نحصل على موافقات وزارة الرياضة والجهات المختصة حتى الآن. كل هذه الأمور جعلت الوضع صعبا".

وكشف "يحيى الكومي رئيس النادي دفع من جيبه الخاص أكثر من 20 مليون جنيه ونحن كمجلس إدارة أبلغنا رئيس الوزراء في خطابنا أننا سنتحمل الموقف لمدة شهر من الجهود الذاتية ولكن سيكون الأمر صعبا فيما هو قادم وسنلجأ للاستقالة الجماعية خاصة أننا نتحمل المسؤولية أمام شعب الإسماعيلية".

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون نقاط بعد خسارة جولتين خلال الموسم الحالي.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية خبر في الجول - الزمالك يضع خطة المشاركة في كأس الرابطة.. وموقف فيريرا رئيس أسوان: جهاز أسامه نبيه ضم محمود فايز ولكنه تراجع في النهاية مصطفى زيكو: انضمامي للمنتخب لن يكون للمرة الأولى والأخيرة حوار في الجول - فتحي مبروك يتحدث عن ذكريات 1990 و1998 وولايات الإنقاذ في الأهلي كلاتنبرج يحلل الجولة الثالثة من الدوري: خطوة الـ VAR في إلغاء هدف كريم فؤاد صحيحة بدر بانون: الانتقال لـ الزمالك؟ أنا دائما وفي للأندية التي لعبت لها رئيس أسوان لـ في الجول: فاوضنا أسامة نبيه.. وموعد إعلان المدرب الجديد
أخر الأخبار
الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية 6 دقيقة | الكرة المصرية
أنس جابر تودع بطولة رابطة محترفات التنس 13 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري الياباني - يوكوهاما مارينوس يتوج باللقب.. ومركز مفاجئ لـ إنيستا مع فيسيل كوبي 37 دقيقة | آسيا
كونتي عن انتقاد كلوب لطريقته: تلك المباراة كلفته لقب الدوري.. لكنني أسامحه 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: تعرضنا لضربة قاسمة.. وهذا الموعد قد يشهد انفراجه الأزمة ساعة | الكرة المصرية
من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي ساعة | الدوري الإنجليزي
رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر ساعة | الدوري الإنجليزي
سفيان بوفال: المغرب قادر على صنع المفاجأة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة