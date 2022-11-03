الإسماعيلي: الكومي قدم قرضا جديدا للنادي.. ومجلس الإدارة يلوح بالاستقالة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

قدم يحيى الكومي قرضا لتسيير الأعمال في الإسماعيلي وفقا لما أعلن النادي.

وعقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة الكومي اجتماعا طارئا أمس الأربعاء لحل المعوقات الإدارية والأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

وقال الإسماعيلي في بيان: "قدم يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي قرضا قيمته مليوني وربع المليون جنيه من أجل تسيير الإجراءات وإنهاء الأمور الإدارية داخل النادي ليصل إجمالي ما قدمه رئيس النادي يزيد عن 20 مليون جنيه حتى الآن".

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"وتعهد مجلس إدارة الإسماعيلي بالاستمرار بتسيير أعمال النادي لمدة شهر آخر من تاريخ إرسال الخطاب المعلن لمعالي رئيس الوزراء حسب ما ورد الخطاب".

خاطب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من أجل الحصول على دعم مادي بقيمة ما يقرب من 60 مليون جنيه لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي. (طالع التفاصيل).

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الإسماعلي يحيى الكومي
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