من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي

أعلن ولفرهامبتون اليوم السبت رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي ليتولى المسؤولية خلفا لبرونو لاجي.

ولم يشر النادي الإنجليزي إلى مدة التعاقد مع المدرب الإسباني ولكنه أوضح أنه سيتولى مسؤولية الفريق بداية من الـ14 من شهر نوفبر الجاري أي عقب توقف الموسم استعدادا لكأس العالم 2022.

وأشار ولفرهامبتون إلى أنه يتبقى فقط أن يحصل لوبيتيجي على تصريح العمل ليبدأ مهمته مع الفريق رسميا.

وبدأ لوبيتيجي مسيرته التدريبية في راليو فاليكانو ومنه انتقل لرديف ريال مدريد ثم تدرج في مختلف منتخبات إسبانيا السنية.

وجاءت انطلاقة المدرب صاحب الـ56 عاما الحقيقية في عام 2014 مع بورتو ومنه انتقل لتدريب إسبانيا.

ولكنه لم يشارك معهم في كأس العالم 2018 بعد تسريب تعاقده مع ريال مدريد قبل أيام من انطلاق المونديال.

وبعدها انتقل لوبيتيجي لتدريب إشبيلية حيث توج معه بلقب الدوري الأوروبي في 2020.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.