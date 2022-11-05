رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش عن إرلينج هالاند مهاجم السيتيزينز بشكل ساخر.

وكان إبراهيموفيتش سُئل عن رأيه في مستوى هالاند وقال: "هذا يعتمد على غرور جوارديولا، إن جعله يبقى أكبر منه أم لا".

ولكن يبدو أن جوارديولا لم يعجبه تصريحات المهاجم السويدي ولاعب ميلان.

وقال بيب للصحفيين: "هو محق، هو محق تماما، في هذا الفريق غرروي أكبر من الفريق ومن أي شخص ولاعب آخر".

وأكمل ساخرا "أنا لا أكون سعيدا عندما يسجل إرلينج ثلاثة أهداف ويذهب المديح إليه، أنا غيور جدا، بكل أمانة أنا غيور جدا".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته "أقول لهالاند من فضلك لا تسجل أهدافا أخرى، وإلا فإن الصحف لن تتحدث عني، وفقط عني، إن إبراهيموفيتش على حق فهو يعرفني جيدا، ربما يمكنه كتابة كتاب آخر".

وكان إبراهيموفيتش لعب لمدة عام تحت قيادة جوارديولا في صفوف برشلونة في موسم 2009-2010.

ولكنه دخل في خلافات قوية مع المدرب الإسباني ورحل صوب ميلان.

وهاجم إبراهيموفيتش نظيره جوارديولا في الكتابين اللذين تناولا سيرته الذاتية.