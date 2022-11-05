مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر سيتي وميلان

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 10:01

كتب : FilGoal

برشلونة

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات على المستوى الأوروبي في مختلف الدوريات.

وفي إنجلترا سيواجه مانشستر سيتي منافسه فولام في تمام الخامسة مساء وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلتقي إيفرتون بمنافسه ليستر في السابعة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

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ويواجه ليدز منافسه بورنموث في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وفي إسبانيا سيواجه برشلونة منافسه ألميريا في تمام العاشرة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناتي "بي إن سبورتس 1" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيواجه ميلان نظيره سبيزيا كالتشيو في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويواجه بايرن ميونيخ منافسه هيرتا برلين في تمام الرابعة والنصف عصراء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

فيما يلتقي ماينز بمنافسه فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش لاعب منتخب مصر في الرابعة والنصف عصرا.

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مانشستر سيتي برشلونة
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