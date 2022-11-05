السعودية تعلن موعد مواجهة كرواتيا في ختام تحضيراتها لكأس العالم

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

مباراة السعودية وكرواتيا

كشف منتخب السعودية عن موعد مواجهة كرواتيا في ختام تحضيرات المنتخبين لمنافسات كأس العالم 2022.

وتنطلق مباريات كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن المنتخب السعودي عن مواجهة كرواتيا يوم 16 نوفمبر في الرياض في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية والثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

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ويخوض منتخب السعودية معسكرا في التوقيت الحالي بمدينة أبو ظبي الإماراتية وسيواجه أيسلندا يوم الأحد في مباراة ودية.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 برفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

فيما يتواجد منتخب كرواتيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات المغرب وبلجيكا وكندا.

منتخب كرواتيا منتخب السعودية
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