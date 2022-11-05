السعودية تعلن موعد مواجهة كرواتيا في ختام تحضيراتها لكأس العالم

كشف منتخب السعودية عن موعد مواجهة كرواتيا في ختام تحضيرات المنتخبين لمنافسات كأس العالم 2022.

وتنطلق مباريات كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن المنتخب السعودي عن مواجهة كرواتيا يوم 16 نوفمبر في الرياض في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية والثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعدنا 16 نوفمبر في الرياض 😍 نختتم رحلة إعدادنا بين جماهيرنا على ملعب مرسول بارك أمام منتخب كرواتيا عند الواحدة ظهرًا ⏰ .. ومنها نحلق إلى الدوحة للمشاركة السادسة في كأس العالم 🏆 pic.twitter.com/JTJ8r7ayJ2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 4, 2022

ويخوض منتخب السعودية معسكرا في التوقيت الحالي بمدينة أبو ظبي الإماراتية وسيواجه أيسلندا يوم الأحد في مباراة ودية.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 برفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

فيما يتواجد منتخب كرواتيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات المغرب وبلجيكا وكندا.