ليفاندوفسكي أفضل لاعب في شهر أكتوبر بـ الدوري الإسباني

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإسباني.

وتفوق البولندي على كل من أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد وفيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد وكذلك خوسيلو لاعب إسبانيول وبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد وإيسي لاعب رايو فايكانو وسيرخيو ليون لاعب بلد الوليد.

وحصد ليفا الجائزة بعد بورخا إيجيليس لاعب ريال بيتس في أغسطس الماضي، ثم فيدي فالفيردي في سبتمبر الماضي.

وخاض المهاجم صاحب الـ 34 عاما 6 مباريات كأساسي في الدوري الإسباني بشهر أكتوبر.

سجل خلالها 5 وصنع 2 وفاز البلاوجرانا في 5 من أصل 6، إذ خسر الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويتصدر ليفا ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد بطل الموسم الماضي.